Jacob Elordi musste für neue TV-Serie drastisch abnehmen

Jacob Elordi (27) hat für seine Rolle in der neuen australischen TV-Serie "The Narrow Road to the Deep North" extrem an Gewicht verloren. In der Serie, die ab dem 18. April auf Prime Video in Australien läuft, spielt der Schauspieler den medizinischen Offizier Dorrigo Evans, der während des Zweiten Weltkriegs in einem japanischen Kriegsgefangenenlager gezwungen wird, an der berüchtigten "Thai-Burma-Eisenbahn" zu arbeiten. Um die Strapazen des Gefangenschaftsalltags möglichst authentisch darzustellen, unterzog sich Jacob einer sechs Wochen dauernden, intensiven körperlichen Transformation. "Das war eine kollektive Anstrengung, auch die Komparsen und anderen Schauspieler haben alles gegeben", erzählte der Australier Page Six in einem Interview und beschrieb die Erschöpfung und Hingabe, die am Set spürbar waren.

Die Serie basiert auf dem preisgekrönten Roman von Richard Flanagan und deckt drei Zeitebenen ab: vor, während und nach dem Krieg. Dorrigo Evans wird dabei nicht nur von den Schrecken des Krieges geprägt, sondern auch von einer leidenschaftlichen Liebesgeschichte mit Amy, gespielt von Odessa Young. Diese Affäre mit der Frau seines Onkels steht im Zentrum der Handlung und bildet das emotionale Herzstück der Serie. Regisseur Justin Kurzel erzählte, dass die Liebesszenen den Beginn der Dreharbeiten bildeten, wodurch Jacob wichtige emotionale Anknüpfungspunkte hatte, als er später die Szenen im Gefangenenlager drehte. "Die beiden Aspekte, Liebe und Krieg, beeinflussen sich gegenseitig und schaffen eine Darstellung, die wie ein ganzes Leben wirkt", so Jacob im Interview mit dem Newsportal.

Für Jacob Elordi, der mit Rollen in "Priscilla" und "Saltburn" bereits weltweite Erfolge feierte, stellt die Serie eine neue Herausforderung dar. Neben der körperlichen Transformation beschreibt er auch die intensive emotionale Auseinandersetzung mit seiner Figur als besonders prägend. Der aus Brisbane stammende Schauspieler gibt sich jedoch bescheiden und betont, wie dankbar er für die Chancen in seiner Karriere ist. In der Serie übernimmt Ciarán Hinds die Darstellung von Dorrigo Evans in späteren Jahren – eine Erfahrung, die Jacob so sehr inspirierte, dass er schmunzelnd hinzufügte: "Wenn ich mir jemanden wünschen könnte, der mich eines Tages spielt, dann Meryl Streep!"

Getty Images Jacob Elordi, Februar 2025

Getty Images Jacob Elordi im November 2024 während des Marrakech International Film Festivals in Marokko

