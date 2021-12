Bahnt sich hier etwa das nächste Promi-Paar an? Bis vor Kurzem war Jacob Elordi (24) noch mit Topmodel Kaia Gerber (20) zusammen. Im November erklärte ein Insider allerdings, dass sich die Laufstegschönheit und der The Kissing Booth-Darsteller nach über einem Jahr getrennt haben. Jacob bandelt inzwischen aber angeblich mit einer anderen Hollywooddame an: Er soll sich mit Olivia Jade Giannulli (22) treffen.

Die YouTuberin und der Schauspieler wurden bereits am vergangenen Sonntag bei einem gemeinsamen Spaziergang in Los Angeles abgelichtet. Nun verrät ein Insider gegenüber People: "Olivia und Jacob daten sich ganz unverbindlich." Die Tochter von Full House-Star Lori Loughlin (57) ist ebenfalls frischgebackener Single. Sie trennte sich erst vor wenigen Wochen von ihrem Freund Jackson Guthy. Funkstille herrscht zwischen den beiden deshalb aber offenbar nicht. "Olivia ist glücklich, aber sie und Jackson reden noch oft miteinander. Es würde niemanden überraschen, wenn sie wieder zusammenkommen", erzählt die Quelle.

Während Jacob mit Olivia Jade flirtet, scheint seine Ex-Freundin Kaia Austin Butler (30) näher zu kommen. Die 20-Jährige und der Schauspieler wurden nun ebenfalls gemeinsam in Los Angeles von Paparazzi geknipst. Die beiden fuhren nach einer Yoga-Session gemeinsam mit einem Auto weg.

Getty Images Jacob Elordi bei der "Euphoria"-Premiere in L.A. im Juni 2019

Instagram / jacksonguthy Olivia Jade Giannulli und ihr Freund Jackson Guthy

APEX / MEGA Kaia Gerber und Austin Butler in Los Angeles

