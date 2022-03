Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46) werden sich optisch immer ähnlicher! Im Oktober 2021 verlobte sich die Reality-TV-Bekanntheit mit dem Blink182-Drummer. Immer wieder präsentiert das Paar der Öffentlichkeit, wie sehr es sich liebt. Es plant sogar, ein Kind zusammen zu bekommen. Seitdem die Unternehmerin mit dem Musiker zusammen ist, sieht man sie immer häufiger in rockigen Outfits. Auch jetzt passte sich die 42-Jährige dem Look ihres Partners an: Kourtney und Travis trugen coole, aufeinander abgestimmte Leder-Outfits!

Die beiden Turteltauben wurden am Mittwochabend auf dem Weg zu einer Party in Kalifornien gesichtet. Auf Fotos, die TMZ vorliegen, spazierten die beiden Hand in Hand durch die Straßen von Malibu, turtelten und küssten sich. Optisch waren die zwei ein absoluter Blickfang. Travis trug einen Einteiler in schwarzem Leder, während die Schwester von Kim Kardashian (41) eine Lederhose und eine Lederjacke anhatte.

Eins ist sicher: Kourtney scheint sich pudelwohl in ihrem Outfit neben Travis zu fühlen. Fans spekulieren inzwischen laut The Sun, ob die Beauty ihren Verlobten nicht sogar auf Tour begleiten wird, um sein Leben als Musiker besser kennenzulernen. Der Schlagzeuger wird im Sommer den Musiker Machine Gun Kelly (31) für einige Termine auf seiner Tournee begleiten.

Getty Images Travis Barker, Schlagzeuger

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Februar 2022

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly und Travis Barker, Januar 2020

