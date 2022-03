Kourtney Kardashians (42) Kinderwunsch hat seinen Preis. Die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit ist bereits dreifache Mama mit ihrem Ex Scott Disick (38). Doch ihre Familienplanung ist damit noch nicht abgeschlossen: Ihr Verlobter Travis Barker (46) und sie wünschen sich ein Kind! Dafür versuchten sie, mit einer künstlichen Befruchtung nachzuhelfen, die jedoch fiese Nachwirkungen mit sich zog: Durch die Medikamente setzte bei Kourtney die Menopause ein!

Erst kürzlich wurde der erste Trailer für die neue Show "The Kardashians" veröffentlicht, in dem man die Unternehmerin unter anderem mit ihrem Liebsten beim Arzt sieht. Wie Page Six berichtete, gab es jedoch noch einen weiteren Teaser, in dem der Fokus auf Kourtneys künstlicher Befruchtung lag. "Die Medikamente, die sie mir gegeben haben, haben mich in die Menopause versetzt", berichtete sie darin ihrer Mutter Kris Jenner (66). Durch die Hormontherapie, die sie während der In-vitro-Fertilisation durchmachen muss, haben bei ihr offenbar verfrüht die Wechseljahre eingesetzt.

Auch die Fans nahmen eine Veränderung an Kourtney wahr. "Es ist so gemein, sich über Leute zu äußern, von denen man keine Ahnung hat, was sie durchmachen", klagte sie gegenüber ihrer Mutter. Denn nicht nur die Menopause war eine Auswirkung der Medikamente, auch Gewichtsschwankungen gehörten dazu. Kris konnte mit ihr fühlen und zeigte sich verständnisvoll: "Es hat mir immer leidgetan, wenn die Leute ihr Gewicht und ihr 'schwangeres Aussehen' kommentiert haben."

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian und Travis Barker, Instagram 2022

Getty Images Reality-Stars Kourtney Kardashian und Kris Jenner

