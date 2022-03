Ist er auf dem Weg der Besserung? Eigentlich wollte der ehemalige Love Island-Teilnehmer Josua Günther nur einen entspannten Urlaub mit einem Freund in Thailand verbringen. Doch der Trip endete für den Reality-TV-Star als Albtraum. Aus dem Nichts wurde er von zwei anderen Männern am Strand angegriffen. Was bleib, war eine gebrochene Nase und das Ende des eigentlichen Traumurlaubs. Promiflash hat erfahren, wie es Josua nach der Attacke geht.

Josua befindet sich derzeit wieder in Deutschland und fühlt sich auch schon etwas besser. "Mir geht es so weit echt gut. Ich habe zum Glück keine Schmerzen. Es sieht alles schlimmer aus als es ist", verrät der Lockenkopf Promiflash. Der Bruch sei nicht so kompliziert, dass eine Operation notwendig wäre. "Trotzdem hole ich mir morgen eine zweite Meinung bei einem anderen Arzt ein", plauderte er aus.

Bis heute versteht Josua nicht, wie es zu dem Überfall kommen konnte. "Es ist unbegreiflich für mich. Da ich absolut kein Befürworter von Gewalt bin, kann ich mir nicht erklären, wie man aus reiner Willkür so etwas tun kann", erzählt er immer noch schockiert. Aber er ist trotzdem der Meinung, dass "das Karma das bereits geregelt" hätte. "Mehr sag ich dazu nicht", fügt Josua noch mit einem Lächeln hinzu.

Instagram / josua_maria Josua Günther, 2022 in Barcelona

Instagram / josua_maria Josua Günther, Influencer

Instagram / josua_maria Josua Günther, Reality-TV-Kandidat

