Dieser Urlaub nahm kein gutes Ende. Josua Günther war gerade mit einem Freund in Thailand unterwegs und wollte sich ein paar Wochen Auszeit nehmen. Doch als der Love Island-Hottie gerade nach einer Party auf dem Weg nach Hause war, endete der Abend nicht gut für ihn: Josua wurde aus dem Nichts von zwei Fremden angegriffen und ihm wurde dabei seine Nase gebrochen!

In seiner Instagram-Story meldete sich der Reality-TV-Star bei seinen Fans. Mit Sonnenbrille und Verband auf der Nase teilte er mit, wie es zu dem Vorfall gekommen war: Am Strand traf er auf zwei Engländer, die ihn auf seinen trainierten Körper ansprachen. "Ganz normal mit denen geredet, das Gespräch ging 30 Sekunden", erklärte er die Situation. Dabei stand einer der Männer schräg hinter ihm: "Der andere steht direkt vor mir, ich rede mit dem und gucke den an. Aus dem Nichts krieg' ich eine Faust."

Obwohl Josua wenig Schmerzen hatte, entschied er sich daraufhin, einen Arzt aufzusuchen: "Ich war gestern im Krankenhaus: Die Nase ist gebrochen. Aber kein einfacher Bruch, daher muss operiert werden." Dafür wird der Are You The One?-Kanididat nun seinen Urlaub abbrechen und nach Hause fliegen, damit er in Deutschland die OP machen lassen kann.

Josua Günther, Ex-"Love Island"-Kandidat

Instagram / josua_maria Josua Maria Günther, Reality-TV-Star

Instagram / josua_maria Josua Maria , Reality-TV-Star

