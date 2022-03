Mit ihm geht ein echtes Urgestein! Falko Ochsenknecht (37) zählt zu denjenigen Berlin - Tag & Nacht-Stars, die seit dem Beginn der Daily an Bord sind. Nach einer kurzen Pause kehrte der Darsteller vor zwei Jahren zurück ans Set der Hauptstadt-Show. Doch jetzt müssen die Fans von seiner Rolle namens Ole Abschied nehmen – Promiflash verriet Falko jetzt, wieso er der Sendung den Rücken kehrt!

"Ich sage es mal so: Die Zeit ist etwas ganz Wichtiges, was uns später niemand zurückgeben kann", erklärte Falko im Gespräch mit Promiflash seine Beweggründe. Und die Zeit wurde ihm am "Berlin - Tag & Nacht"-Set offenbar zu knapp: "Ich hatte halt nicht viel Privatleben. Und Privatleben und Freizeit sind mir eben sehr wichtig." Dennoch sei er dankbar für alles, was ihm die Daily in den vergangenen Jahren gegeben und eröffnet habe, betonte der 37-Jährige.

Die neu gewonnene Zeit wolle er vor allem mit seinem Hund verbringen, einer Bourdeaux-Dogge. Die sei nicht zuletzt auch ein Grund gewesen, das Engagement bei "Berlin - Tag & Nacht" zu canceln, fügte Falko hinzu: "Ich möchte später nicht bereuen, dass ich keine Zeit mit meinem Hund verbracht habe."

Basti (Martin Wernicke), Ole (Falko Ochsenknecht), Paula (Laura Maack) und Joe (Lutz Schweigel)

Falko Ochsenknecht bei "Adam sucht Eva"

Falko Ochsenknecht, Ole-Darsteller bei "Berlin - Tag & Nacht"

