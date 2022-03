Könnte diese Familie vielleicht irgendwann wachsen? Niklas Schröder (33) schwebt zurzeit mit seiner Frau Jessica (27) im Elternglück: Im September vergangenen Jahres wurde der einstige Bachelorette-Kandidat erstmals Vater von seiner kleinen Tochter Hailey Emilia. Nun lebt sich das Paar in dem neuen Alltag als Eltern ein – doch könnten sich Nik und Jessi eigentlich demnächst noch ein weiteres Kind vorstellen?

In seiner Instagram-Story fragte ein Follower den Influencer, wie er zu einem weiteren Kind steht. "Aktuell überhaupt kein Thema bei uns", antwortete Nik daraufhin. Offenbar liegt der Fokus der zwei momentan voll und ganz auf Töchterchen Hailey. "Die Kleine benötigt sehr viel Aufmerksamkeit und ehrlich gesagt stoßen wir auch zwischendurch an unsere Grenzen", erklärte er ehrlich.

Vor allem dadurch, dass ihr Baby so viel Zuneigung braucht und nicht leicht in den Schlaf findet, treten bei Nik Zweifel auf, die ihn nicht sofort an ein nächstes Kind denken lassen: "Am Ende muss jedes Paar diese Entscheidung für sich treffen, aber ich glaube schon, dass in einer gewissen Art und Weise das erste Kind bei der Entscheidung der Eltern einen Einfluss hat."

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder mit seiner Tochter Hailey

Instagram / nik_schroeder Niklas, Jessi und Hailey Schröder

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder mit seiner Tochter Hailey im Februar 2022

