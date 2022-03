Niklas (33) und Jessica Schröder (27) feiern ihren süßen Nachwuchs. Anfang September sind die beiden Bachelor-Stars Eltern ihrer Tochter Hailey Emilia geworden. Seitdem teilen die stolzen Eltern immer wieder niedliche Schnappschüsse mit ihrer Kleinen und versorgen ihre Fans mit Einblicken in ihren Baby-Alltag. Momentan genießt die junge Familie die spanische Sonne und hat allen Grund zu feiern – die kleine Hailey ist schon ein halbes Jahr alt.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Jessi vergangenen Mittwoch eine supersüße Bilderreihe ihrer Tochter. "Ein halbes Jahr bist du schon in unserer Welt und machst mich und Papa zu den stolzesten Eltern du kleiner Wirbelwind. Unendliche Liebe für dich mein kleiner Schatz", schwärmte die 27-jährige Beauty in einer Liebeserklärung an ihre Tochter. Auch der frischgebackene Papa kommentierte die bezaubernde Aufnahme mit "Mein Baby" und freute sich über die Schnappschüsse, die die Kleine spielend mit einer Holzscheibe zeigen, in die ihr Jubiläum eingraviert ist.

Auch die Community der Netz-Stars ist total aus dem Häuschen und kommentiert den Beitrag fleißig mit Herz-Emojis. "Wie süß ist bitte das Outfit" und "Happy Halbjähriges", freuen sich die User unter anderem in der Kommentarspalte. Eine Nutzerin will sogar eine verblüffende Ähnlichkeit der kleinen Hailey zu ihrem Papa erkennen: "Sie ist so süß, aber habt ihr Nik geklont? 1:1 der Papa", stellt sie fest. Dass die Kleine offenbar ganz nach ihrem Papa kommt, ist auch Mama Jessi bereits kurz nach der Geburt aufgefallen.

Instagram / jessicooper Nik und Jessi Schröders Töchterchen, Hailey Emilia Schröder

Instagram / nik_schroeder Jessica, Hailey Emilia und Niklas Schröder an Weihnachten 2021

Instagram / nik_schroeder Niklas, Jessi und Hailey Schröder

