Können sich Mathias Mester (35) und Patricija Ionel (27) aufeinander einlassen? Am Donnerstag erreichte Let's Dance-Fans eine traurige Nachricht: Renata Lusin (34) wird krankheitsbedingt nicht an der fünften Show teilnehmen können. Mit ihrem Tanzpartner Mathias Mester wird Patricija Ionel tanzen. Der kleinwüchsige Ex-Athlet und Renata waren inzwischen ein eingespieltes Team: Doch offenbar harmonieren auch Patricija und der 35-Jährige wunderbar miteinander!

"Wir hatten richtig viel Spaß zusammen. Mathias ist ein voll cooler und lustiger Typ", freute sich Patricija im RTL-Interview, mit dem ehemaligen Speerwerfer tanzen zu können. Doch die Frau von Alexandru Ionel ist es nicht gewohnt, mit wesentlich kleineren Tanzpartnern zu tanzen. Wie herausfordernd ist die neue Situation für sie? "Natürlich sind wir es gewohnt, größere Partner zu haben, aber ich finde dabei gar keine Schwierigkeit, für mich ist das total cool und etwas Neues, Anderes", meinte die 27-Jährige.

Doch Mathias warf ein: "Patricija hat mich, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Gestern beim Training hat sie gesagt, wow, ich dachte nicht, dass du das so toll kannst." Tatsächlich gehörte der Sportler zu denjenigen bei "Let's Dance", die in den vergangenen Shows am meisten Punkte von der Jury bekamen. Ob er mit Patricija eine genauso gute Leistung erbringen wird?

