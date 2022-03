Let's Dance hat einen neuen Krankheitsfall zu verzeichnen. Die beliebte Tanzshow steht aktuell unter keinem guten Stern. Aufgrund der weltweiten Gesundheitslage fallen wöchentlich sowohl Profitänzer als auch Promis aus. Am Freitag muss sogar Moderator Daniel Hartwich (43) die Show von der Couch aus verfolgen. Jan Köppen (39) springt für in ein. Jetzt folgt der nächste Ausfall: Renata Lusin (34) kann am Freitagabend nicht mit Mathias Mester (35) tanzen!

"Ich habe leider schlechte Nachrichten für euch: Auch ich wurde positiv auf Corona getestet", berichtete Renata sichtlich angeschlagen auf der Instagram-Seite von "Let's Dance". Sie sei so traurig darüber, mit Mathias nicht den Tanz am Freitag präsentieren zu können, für den sie die Woche über so hart trainiert hatten. Das Paar habe sogar Hebefiguren in seine Choreografie eingebaut. Doch es steht schon fest, wer neben Mathias in der kommenden Show über das Tanzparkett fegen wird: Patricija Ionel (27)!

Nachdem ihr Tanzpartner Hardy Krüger jr. (53) aus gesundheitlichen Gründen aus der Sendung ausscheiden musste, vertrat die 27-Jährige bereits schon Malika Dzumaev, die krankheitsbedingt pausieren musste. "Ich freue mich, wieder auf dem "Let's Dance"-Parkett zu sein – dieses Mal mit Mathias. [...] Wir werden sehr wenig Zeit haben für die Choreografie, aber ich bin mir sicher, wir werden eine coole Show am Freitag performen", meinte Patricija auf Instagram.

Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance"

Renata Lusin und Mathias Mester bei "Let's Dance"

Patricija Ionel und Timur Ülker in der zweiten "Let's Dance"-Show

