Jenny Elvers (49) und Marc Terenzi (43) erinnern sich an eine dunkle Zeit in ihrem Leben zurück. Vergangene Woche bestätigten die Schauspielerin und der Sänger nach einigen Gerüchten ganz öffentlich ihre Liebe zueinander. Doch eines verband die beiden schon vor ihrem Pärchen-Outing: In der Vergangenheit hatten beide TV-Persönlichkeiten schon mit Suchtproblemen zu kämpfen. Nun sprachen Jenny und Marc ganz offen darüber, wie sie mit ihrer Alkoholvergangenheit umgehen.

In einem Interview mit Bunte öffnete sich das frisch verliebte Paar zu seinen Erlebnissen mit dem Suchtmittel. "Ich weiß um meine Dämonen – und Marc um seine. Wir haben beide diese Vergangenheit im Schlepptau. Marc hat einen Ruf wie Donnerhall und meiner ist auch nicht besser", begann die Blondine zu erzählen. "Wir möchten das beide nie wieder erleben", versicherte die 49-Jährige anschließend. Marc sei zudem ihr erster Partner, der gar keinen Alkohol trinken würde. Darüber zeigte sich die Prominent getrennt-Teilnehmerin auch äußerst glücklich.

Genau diese schmerzlichen Erfahrungen mit Alkohol hätten die zwei schließlich zu besseren Menschen gemacht. So seien sie heutzutage viel gesünder und würden wissen, dass sie sich auf dem richtigen Weg befinden. "Es ist gut, dass an meiner Seite jemand ist, der Ahnung von dem hat, was mit mir passiert ist. Fakt ist, dass wir beide genau wissen, was wir durchgemacht haben und dass wir aufeinander achtgeben müssen", versicherte Jenny.

Jenny Elvers und Marc Terenzi in Berlin

Marc Terenzi und Jenny Elvers

Jenny Elvers und Marc Terenzi

