Wie ernst meinen Jenny Elvers (49) und Marc Terenzi (43) es miteinander? Diese Frage stellen sich bestimmt viele Fans. Denn die Schauspielerin und der Musiker sind tatsächlich ein Paar – und das schon seit Anfang des Jahres! Die beiden haben sich bei einem TV-Dreh in Thailand ineinander verguckt und gehen jetzt Hand in Hand durchs Leben. Aber wie weit planen Jenny und Marc in ihrer Beziehung eigentlich?

Im RTL-Interview stellten die beiden jetzt klar: Sie lassen es langsam angehen! "Wir leben im Moment", betonte Jenny – Marc ergänzte: "Wir genießen die Zeit, folgen keinen Regeln. Wir möchten die Zeit genießen und gucken, wo das hinführt." Abschließend erklärte die Reality-TV-Darstellerin: "Jeder, der uns privat erlebt, weiß, dass das gut ist, so wie es ist. Und alles andere wird die Zeit bringen." Eine gemeinsame Wohnung, Kinder und Co. scheinen noch nicht in ihre Pärchen-Agenda zu passen.

Die ersten Reaktionen auf ihr Liebes-Outing fielen gemischt aus – einige Fans sind der Meinung, dass die zwei nicht zusammen passen würden. Doch im Interview beteuerte Marc nun: "Jenny passt sehr gut zu mir. Sie hat fast die gleiche Vergangenheit wie ich. Sie hatte auch eine schwierige Zeit wie ich." Glaubt ihr, die zwei werden lange zusammen bleiben? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Starpress Jenny Elvers und Marc Terenzi in Berlin

Anzeige

Starpress Jenny Elvers und Marc Terenzi

Anzeige

Starpress Marc Terenzi und Jenny Elvers, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de