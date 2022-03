Sarafina Wollnys (27) Sohn Emory zieht nach! Im Mai des vergangenen Jahres konnten die Reality-TV-Darstellerin und ihr Mann Peter (29) Zwillinge auf der Welt willkommen heißen. Die Jungs entwickeln sich offenbar prächtig. Doch während Casey sich schon vor knapp drei Wochen über seinen ersten Zahn freuen konnte, ließ dieser Meilenstein bei seinem Bruder noch auf sich warten. Jetzt ist aber auch Emory so weit.

In ihrer Instagram-Story verkündete Sarafina stolz: "Emory hat heute sein erstes Zähnchen durch." Da er einen Tag zuvor etwas unruhig gewesen sei, habe sie damit aber schon gerechnet. Bei Casey sei inzwischen sogar ein zweiter Zahn gekommen. "Caseys sehen schon so riesig aus und das sieht man jetzt auch richtig, wenn er am Lachen ist", verriet die 27-Jährige.

Seit der Geburt ihrer Zwillinge hat sich Sarafina und Peters Leben komplett geändert. Darüber ist das Paar aber auch sehr froh. "Ihr zeigt uns jeden Tag aufs Neue, was wirklich wichtig im Leben ist", schwärmte die Influencerin Anfang des Monats in einem Instagram-Post.

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Sohn Emory, September 2021

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollnys Zwillinge Casey und Emory

Anzeige

RTLZWEI TV-Bekanntheit Sarafina Wollny und Peter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de