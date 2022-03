Hat es bei Patricia und Julian gefunkt? Die Betriebswirtin und der Servicedienstleister haben bei First Dates Hotel nicht nur beim Dinner geschlemmt und geflirtet – sie haben sich auch bei einem zweiten Date näher kennengelernt. Während des gemeinsamen Ausflugs ins Grüne kam es sogar zu einem Kuss. Aber konnte die Urlaubsromanze auch der Alltagsprobe standhalten? Im Gespräch mit Promiflash verrieten die beiden, ob aus ihnen ein Paar geworden ist.

"Zwischen Patricia und mir hat es echt super gepasst, genau mein Typ Frau. Für etwas Ernstes beziehungsweise Längerfristiges ist für uns beide die Entfernung leider etwas zu groß", erklärte der Saarländer im Promiflash-Interview. Trotzdem hätten die beiden die gemeinsame Zeit genossen und freundschaftlichen Kontakt. "Was passiert wäre, wenn wir beide aus derselben Region kommen würden, kann niemand sagen", meinte der 28-Jährige. Für eine romantische Beziehung sei der Zug jedoch endgültig abgefahren. Julians Infos nach ist die Blondine mittlerweile nämlich glücklich vergeben.

Patricia habe bei ihrem Datepartner am Ende einfach der "entscheidende Funke" gefehlt. "Es ist wirklich so, dass nur eine Freundschaft daraus geworden ist und wir uns hin und wieder mal schreiben, um zu wissen, wie es dem anderen geht", betonte sie. Die Zeit in Kroatien sei wie ein Traum gewesen – der eben nur ein Traum bleibt. "Wenn man nach Hause reist und die Realität wieder einkehrt, merkt man schnell im Alltag, wie sich der Kontakt verläuft", zog die 24-Jährige ihr Fazit.

RTL / Boris Breuer Roland Trettl und sein "First Dates Hotel"-Team

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Kandidat Julian

First Dates Hotel, Vox "First Dates Hotel"-Teilnehmerin Patricia

