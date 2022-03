Michael Overdick muss bei #CoupleChallenge auf seinen Mann Tim verzichten! Der Podcaster lernte seinen Partner einst auf der beliebten Erotikplattform OnlyFans kennen. Seit Juli 2021 sind die beiden verheiratet. Jetzt ist der Düsseldorfer mit seinem besten Freund Daniel Meurer (33) bei der Reality-TV-Show dabei. War es schwer für Micha, so lange von seinem Liebsten getrennt zu sein? Darüber sprach er nun mit Promiflash...

Im Promiflash-Interview erzählte der 29-Jährige, dass Tim ihn immer unterstütze und sich total für ihn gefreut habe. "Nichtsdestotrotz war es für uns beide eine völlig fremde und neue Situation, so lange voneinander getrennt zu sein und so gar nichts voneinander zu hören", gab Michael ehrlich zu. Normalerweise verbringe er nämlich viel Zeit mit seinem Liebsten. Dementsprechend sei es für den Musiker auch total ungewohnt gewesen, nicht das Bett mit seinem Mann teilen zu können.

Doch glaubt Micha, dass die Freundschaft mit Dan dem Druck in der Sendung standhält? Schließlich müssen die Freunde in dem Format ziemlich krasse Herausforderungen unter extremen Bedingungen meistern. Eigentlich ist sich der Hottie ziemlich sicher, dass die zwei als Team gut funktionieren. Doch ein paar Zweifel scheint Micha dennoch zu haben: "Wir haben beide noch nie gemeinsam um Geld gespielt und man sagt ja, bei Geld hört die Freundschaft auf. Also bin ich gespannt, ob das auch bei uns der Fall sein wird!"

Instagram / michaeloverdick Michael Overdick mit seinem Mann Tim in Paris

RTL / Frank Beer Michael Overdick und Daniel Meurer, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Instagram / michaeloverdick Michael Overdick, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

