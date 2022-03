Die #CoupleChallenge-Kandidaten dürfen sich über Frischfleisch freuen! Nachdem die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin Georiga Apostolou und ihre BFF Olivia Conrad die Show nach der ersten Exit-Challenge hatten verlassen müssen, kämpften noch sechs Teams im eisigen Lappland um das Preisgeld von 100.000 Euro. Doch jetzt bekommen die Promis plötzlich noch mehr Konkurrenz: Prince Charming-Bekanntheit Daniel Meurer (33) ist mit seinem besten Freund Michael Overdick dabei!

In der neuen Folge ziehen die Musiker, die eine gemeinsame Band haben, in die Villa ein. Weil der restliche Cast noch bei der Challenge ist, sind Dan und Micha erst einmal allein. Doch bereits kurze Zeit später kehren Calvin Kleinen (30) und sein Bruder Marvin in die Unterkunft zurück – und treffen dabei auf die beiden. "Ey, was geht, Alter? Ach ihr seid neu, die neuen Mitbewohner", lautet die erste Reaktion der Temptation Island-Legende. Denise Bröhl scheint sich ebenfalls über den Zuwachs zu freuen. "Mit Schwulen kann ich gut", jubelt das einstige Love Island-Girl.

Doch nicht alle VIPs sind begeistert, dass nun ein weiteres Couple in der Villa lebt. Tommy Pedroni und seine Freundin Sandra Soleil (29) stehen dem neuen Team eher skeptisch gegenüber. "Wehe, die essen zu viel, ich sag es dir", meint der Franzose. Die kühle Begrüßung ist natürlich auch Dan und Micha nicht entgangen. "Ich glaube, die haben sich jetzt nicht so darüber gefreut, dass wir da sind", vermutet der 29-Jährige.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Anzeige

Instagram / itssamdan Daniel Meurer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Anzeige

Instagram / michaeloverdick Michael Overdick, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Soleil, "#CoupleChallenge"-Kandidaten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de