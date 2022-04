Michael Overdick und Daniel Meurer (33) müssen ihre Koffer packen! Die beiden Freunde kamen als Nachzügler zu #CoupleChallenge und kämpften um das Preisgeld von 100.000 Euro. Nach einigen Startschwierigkeiten gliederten sich der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer und sein bester Kumpel in die Gruppe ein. Zudem gehörten sie in der Lodge eher zu der ruhigeren Fraktion. Nun ist das Abenteuer für die beiden aber vorbei: Micha und Dan scheiterten in der Exit-Challenge!

In der siebten Folge mussten sie gegen Antonia (22) und Patrick (26) in der Exit-Challenge ran. Bei den eisigen Temperaturen konnten die zwei leider nicht überzeugen – für Micha und Dan ist bei "#CoupleChallenge" also alles aus! Über ihren Exit zeigten sich sie sich enttäuscht. Doch etwas anderes schmeckte ihnen mal so gar nicht. In der TV-Villa gaben ihre Gegner nämlich ganz schön mit ihrem Sieg an. "Das macht man einfach nicht", stellte Dan diesbezüglich genervt klar. Schließlich hatten sie dem Bauer sucht Frau-Paar ganz fair zu ihrem deutlichen Sieg gratuliert.

Auch bei den anderen Kandidaten kam das Verhalten der beiden nicht gut an. "Ihr geht mit der Situation voll gut, sportlich und sympathisch um. Und die beiden kommen hier rein voll eingebildet ", verdeutlichte Sandra (29). Denise konnte ebenfalls nichts Gutes daran finden: "Ich kotze bei so was im Strahl, ehrlich!"

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Anzeige

Instagram / michaeloverdick Michael Overdick, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Anzeige

RTL / Frank Beer Antonia Hemmer und Patrick Romer bei "#CoupleChallenge"

Anzeige

Instagram / itssamdan Daniel Meurer, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de