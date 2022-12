Jawline-Filler: Das sagt Micha Overdicks Mann zur Behandlung

Michael Overdick hat gerade erst eine Beauty-Behandlung hinter sich! Der ehemalige Kandidat der Realityshow #CoupleChallenge hat sich nämlich vor wenigen Tagen den Traum von markanteren Gesichtszügen erfüllt: Der Influencer hat sich von einem Beauty-Doc mithilfe von Hyaluronsäure – sogenannten Fillern – die Jawline unterspritzen lassen. Aber was sagt eigentlich Michas Mann Tim zu der Beauty-Behandlung? Promiflash hat bei dem Podcaster nachgefragt...

Im Promiflash-Interview stellte Micha Vermutungen über die Reaktion seines Liebsten auf. "Ich hoffe, ihn freut es. Er ist halt eigentlich gar nicht so der Fan davon", erklärte der Influencer und fügte hinzu: "Aber am Ende ist es ja mein Körper – und er sagt auch, ich soll mit meinem Körper machen, was ich möchte." Außerdem habe Tim ja auch etwas davon – immerhin sehe das Ergebnis der Behandlung schön aus.

Aber warum hat sich Micha denn eigentlich überhaupt für diese Behandlung entschieden? "Ich finde ein markantes Gesicht und vor allem eine markante Jawline macht immer etwas her", begründete er. Vor allem im Profil gefalle ihm dieser ausgeprägte Gesichtszug.

S-thetic Dr. Fatemi und Michael Overdick im Dezember 2022

Instagram / michaeloverdick Michael Overdick mit seinem Mann Tim in Paris

Instagram / michaeloverdick Michael Overdick, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

