Für sie ist die Reise beendet! Michael Overdick und Daniel Meurer (33) kamen als Nachzügler zu #CoupleChallenge und kämpften mit den anderen Teilnehmern um den Sieg und das Preisgeld von 100.000 Euro. Zunächst hatten es die beiden Freunde im eisigen Finnland als Neulinge nicht sonderlich leicht. Doch nach und nach schlossen ihre Mitstreiter sie ins Herz. Das Vergnügen war für sie allerdings nur von kurzer Dauer. Micha und Dan mussten in Folge sieben ihre Koffer packen – doch wie geht es ihnen nach ihrem Exit?

Darüber sprachen der Prince Charming-Boy und sein Kumpel Micha mit Promiflash: "Ich muss sagen, auch wenn ich gerne länger geblieben wäre, bin ich froh, als Nachzügler die erste Entscheidung überlebt zu haben", offenbarte Daniel. Sein bester Freund konnte dem nur zustimmen: "Wir sind sehr stolz auf uns und unsere Freundschaft. Wir sind uns zu jeder Zeit treu geblieben und haben zueinandergehalten." Beide seien für die Zeit in der Reality-TV-Show sehr dankbar – sie gingen sogar davon aus, schon nach ihrer ersten Exit-Entscheidung gehen zu müssen.

"Wir dachten, wir gehen schon nach der ersten Nominierung, weil wir nicht damit gerechnet haben, so gut in die Gruppe aufgenommen zu werden", gestand Michael gegenüber Promiflash. Nach ihrem kurzen Ausflug in die Welt von "#CoupleChallenge" stehen sie noch mit einigen ihrer Mitstreiter in Kontakt. "Ich habe im Nachgang mit Arielle eine sehr starke Bindung aufgebaut", schwärmte Dan. Auch Micha habe neue Freunde gewonnen und steht vor allem mit Calvin Kleinen (30) und Denise Bröhl viel im Austausch.

Alle Infos zu “#CoupleChallenge – das stärkste Team gewinnt” auf RTL+.

Anzeige

Instagram / itssamdan Daniel Meurer im Januar 2022

Anzeige

Instagram / michaeloverdick Michael Overdick im März 2022

Anzeige

Instagram / itssamdan Daniel Meurer im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de