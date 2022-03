Prinz Charles (73) und Camilla Parker Bowles (74) genießen ihre Zeit abseits des Hofes. Zuletzt tourten nicht nur Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) durch die Welt – auch der Thronfolger und seine Frau sind im Ausland unterwegs. Charles und Camilla besuchen verschiedene Orte in Irland, tauschen sich mit Einheimischen aus und haben offenbar ganz viel Spaß. Beim Besuch eines Kulturzentrums versuchten sie sich in klassisch irischen Tänzen und gaben dabei eine super Figur ab.

Der Prince of Wales und seine Gattin besuchten am vergangenen Freitag das Brú Ború Cultural Centre in Cashel im südlichen Irland. Dabei konnten sie nicht nur Tanzperformances ihrer Gastgeber bestaunen, sie tanzten selbst ausgelassen mit. Beim Paartanzen und Hand in Hand in einer Reihe versuchten sich die zwei an den traditionellen Tänzen – wie dem Irish Set Dance. Den Schnappschüssen nach zu urteilen, hatten sowohl der 73-Jährige als auch seine Liebste richtig Spaß – denn beide strahlen dabei bis über beide Ohren.

Dass im britischen Königshaus gerade alle verreist sind, dürfte der Queen (95) aber ein paar Sorgen bereiten. Die Monarchin hatte zuletzt mehr als ein gesundheitliches Problem und musste sich immer wieder schonen. Ihr Sohn und ihr Enkel befinden sich aber beide nicht in England, um sie zu unterstützen. "Wenn die Königin krank wird, fliegt entweder Charles nach Hause oder Andrew springt ein – für viele ein unvorstellbarer Schritt", betonte Adelsexperte Peter Hunt auf Twitter. Dass der in Ungnade gefallene Prinz Andrew (62) den Job übernimmt, sei gewissermaßen undenkbar.

