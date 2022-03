Wer kümmert sich im Ernstfall weiter um die britische Monarchie? Queen Elizabeth II. (95) hatte es in den vergangenen Wochen nicht leicht: Sie musste sich von ihrer Coronaerkrankung erholen und sagte deshalb einige wichtige Termine ab – darunter ihre Teilnahme am Commonwealth-Gottesdienst. Doch was passiert eigentlich, wenn die Königin in nächster Zeit wieder krank wird? Sowohl ihr Sohn Prinz Charles (73) als auch ihr Enkel Prinz William (39) sind momentan nämlich auf Reisen...

Während sich der Thronfolger aktuell mit seiner Frau Camilla Parker Bowles (74) in Nordirland aufhält, befindet sich sein ältester Sohn William mit seiner Familie gerade auf der Commonwealth-Tour in der Karibik. Sollte die 95-Jährige erneut erkranken, müsste sich einer der beiden eigentlich um die königlichen Verpflichtungen kümmern. "Sowohl Charles als auch William sind im Ausland. Wenn die Königin krank wird, fliegt entweder Charles nach Hause oder Andrew springt ein – für viele ein unvorstellbarer Schritt", schrieb der Adelsexperte Peter Hunt auf Twitter.

Theoretisch dürfte auch Williams jüngerer Bruder Prinz Harry (37) seine Großmutter im Ernstfall als Staatsrat vertreten. Doch da der Brite bereits seit 2020 mit seiner Frau Herzogin Meghan (40) und den beiden Kindern in den USA lebt, wäre es wohl eher unwahrscheinlich, dass er kurzfristig nach London reist, um für die Queen einzuspringen.

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im März 2022

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate im März 2022

Getty Images Prinz Harry im September 2021

