Ein großer Verlust für die Musikwelt! Mitte der Woche durften sich die Mitglieder der Band Foo Fighters noch über einen Preis bei den iHeartRadio Music Awards in Los Angeles freuen. Ihr Song "Waiting on a War" wurde als bester Rocksong des Jahres ausgezeichnet. Jetzt gab es aber schreckliche Nachrichten aus den Kreisen der Band: Ihr Schlagzeuger Taylor Hawkins (50) ist überraschend verstorben. Sein Tod versetzt Kollegen aus der Musikbranche in Schockstarre – die Promis trauern um Taylor.

Nachdem die Foo Fighters in einem offiziellen Statement den Verlust ihres Bandmitglieds bekannt gemacht hatten, meldeten sich bereits zahlreiche Rockkollegen zu Wort und bedauerten den Tod des 50-Jährigen. Rage-Against-The-Machine-Star Tom Morello teilte ein Foto von sich und dem verstorbenen Drummer und schrieb dazu: "Gott segne dich, Taylor Hawkins. Ich habe deinen Geist und deine unaufhaltsame Kraft geliebt. Ruhe in Frieden, mein Freund." Auch Ozzy Osbourne (73) widmete Taylor einige Zeilen im Netz. "Taylor Hawkins war wirklich ein toller Mensch und ein großartiger Musiker", twitterte er.

Billy Idol (66) teilte ebenfalls ein Foto des Foo-Fighters-Stars und kommentierte es mit rührenden Worten. "So tragisch", schrieb er unter anderem und hofft, dass Taylor in Frieden ruhen kann. Auch die Rock-Newcomer von Måneskin meldeten sich via Social Media zu Wort. Drummer Ethan Torchio (21) lud ein Bild von Taylor am Schlagzeug in seine Story und fügte ein gebrochenes Herz hinzu.

Getty Images Taylor Hawkins, Drummer der Foo Fighters

Getty Images Ozzy Osbourne im Februar 2020

Getty Images Ethan Torchio, Måneskin-Schlagzeuger

