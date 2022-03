Großer Schock für die Musikwelt! Seit Mitte der 90er-Jahre begeistern die Foo Fighters nun schon die Welt mit ihren rockigen Songs. Dass sie auch knapp zwanzig Jahre später noch sich einer großen Beliebtheit erfreuen, zeigen nicht nur ausverkaufte Konzerte ihrer aktuellen Welttournee. Vergangenes Jahr wurden sie sogar in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Doch nun macht eine schreckliche Nachricht die Runde: Der Schlagzeuger Taylor Hawkins ist im Alter von gerade einmal 50 Jahren verstorben.

Die traurigen Neuigkeiten gaben seine Bandmitglieder nun auf dem offiziellen Twitter-Account der Musikgruppe bekannt. "Die Foo-Fighters-Familie ist erschüttert über dem tragischen und vorzeitigen Verlust unseres geliebten Taylor Hawkins", ist in dem Post zu lesen. Sein musikalischer Geist und sein ansteckendes Lachen würden für immer in den Herzen seiner Bandkollegen weiterleben. "Unser Mitgefühl gilt seiner Frau, seinen Kindern und seiner Familie, und wir bitten darum, dass ihre Privatsphäre in dieser unvorstellbar schwierigen Zeit mit größtem Respekt behandelt wird", heißt es weiter. Woran der Schlagzeuger starb, ist bisher noch nicht bekannt.

Mit dem Tod des gebürtigen Texaners muss Frontmann Dave Grohl (53) nun den Verlust eines weiteren Bandmitglieds verkraften. Bevor der 53-Jährige sich nämlich den Foo Fighters zuwandte, war er Schlagzeuger in der Band Nirvana. Im April 1994 war ihr Sänger Kurt Cobain (✝27) in seinem Haus tot aufgefunden worden.

