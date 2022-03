Von diesen beiden Männern hat Britney Spears (40) offenbar noch nie etwas gehört! Bei den Keeping up with the Kardashians-Fans sind Scott Disick (38) und Pete Davidson (28) selbstverständlich nicht unbekannt – noch mal kurz zur Erklärung: Während Scott der Ex von Familienmitglied Kourtney Kardashian (42) ist, bandelt Pete aktuell mit deren Schwester Kim Kardashian (41) an. An Pop-Sternchen Britney scheint das hingegen alles spurlos vorbeigegangen zu sein – sie kennt sowohl Pete als auch Scott nicht!

Dieses Geständnis legte Britney vor wenigen Tagen ganz zufällig ab – nämlich, als sie ein Video der beiden in ihrem Instagram-Feed teilte. "Keine Ahnung, wer die Leute in diesem Video sind, aber sie haben mich sehr zum Lachen gebracht", schmunzelte die Sängerin. Den Clip, der Scott bei einem Nickerchen zeigt, hat die Musikerin inzwischen allerdings wieder gelöscht – ob es ihr vielleicht doch zu peinlich war, dass sie die beiden Männer nicht kannte?

Offensichtlich gibt es in Britneys Leben derzeit nur einen Mann – nämlich ihren Verlobten Sam Asghari (28). Mit ihm schaffte sich die Blondine erst vor wenigen Tagen einen süßen Hundewelpen an. Und der kleine Vierbeiner bringt das Herz der Beauty ordentlich zum Höherschlagen, wie sie via Instagram verriet: "Die Art von Liebe, die keine Macht, keinen Sex, keine Lust und kein Geld braucht!"

Getty Images Scott Disick im Februar 2019 in San Diego

Getty Images Pete Davidson im Dezember 2021

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

