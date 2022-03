Lana Condor (24) kann es offenbar kaum erwarten, bis endlich die Hochzeitsglocken für sie läuten! Im Januar gaben die To All the Boys I’ve Loved Before-Darstellerin und ihr Partner Anthony De La Torre (28) bekannt, dass sie sich verlobt haben. Erst vor wenigen Tagen gestand die Schauspielerin, dass sich der Antrag ihres Liebsten für sie teilweise immer noch wie ein Traum anfühlt. Jetzt war das Paar gemeinsam auf einem Event – und dabei präsentierte Lana total stolz ihren Verlobungsring!

Am Mittwoch besuchten die zwei Turteltauben in West Hollywood die Premiere des Films "Moonshot", in dem die 24-Jährige zusammen mit Cole Sprouse (29) die Hauptrolle spielt. Ihr Verlobter begleitete sie zu der Veranstaltung. Natürlich zogen die beiden an dem Abend alle Blicke auf sich: Lana bezauberte auf dem Red Carpet in einem neongelben Kleid. Anthony setzte dagegen auf ein weitaus schlichteres Outfit: Er trug eine schwarze Jeans und eine dazu passende Jacke. Auf dem Event wirkten die beiden total verliebt – und die Beauty hielt sogar stolz ihren Klunker in die Kamera.

Erst vor wenigen Tagen ließ Lana im Interview mit People einmal mehr durchblicken, wie glücklich sie mit ihrem Verlobten ist. "Anthony ist mein absolut bester Freund. Er ist mein Lieblingsmensch. Er ist der Kämpfer, der mich in den letzten sechs Jahren, in denen sich meine Welt verändert hat, auf Schritt und Tritt begleitet hat", schwärmte sie.

Anzeige

Getty Images Lana Condor und Anthony De La Torre im Januar 2019 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Lana Condor mit ihrem Verlobten Anthony De La Torre im März 2022 in West Hollywood

Anzeige

Instagram / lanacondor Lana Condor und Anthony De La Torre im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de