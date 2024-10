Lana Condor und Verlobter Anthony sind im Hochzeitsfieber

Lana Condor (27) ist seit rund zwei Jahren mit Anthony De La Torre (30) verlobt. Bisher schien es das Paar mit ihrer Trauung nicht besonders eilig zu haben – doch wie der To All the Boys I’ve Loved Before-Star nun auf Instagram zeigt, rückt ihr großer Tag wohl langsam näher. In ihrer Story veröffentlicht sie einen Schnappschuss, auf dem sie und der Schauspieler sich in einem Restaurant befinden. "Probeessen für die Hochzeit! Seit ich ein kleines Mädchen war, habe ich von meiner Verkostung geträumt... Los geht's mit der Hochzeitssaison!", schreibt sie dazu.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres plauderte die 27-Jährige die ersten Details zur Planung der Feier aus. In der Show "Today with Hoda & Jenna" erzählte sie: "Wir haben noch keinen Hochzeitstermin festgelegt, weil ich dieses große Ding geplant habe, aber mir klar wurde, dass das so viel Geld kostet!" Lana habe daher alle Pläne über Bord geworfen – und sich gemeinsam mit Anthony etwas Neues ausgedacht. "Also haben wir unser erstes gemeinsames Familienhaus gekauft und werden die Hochzeit im Garten abhalten. Das macht die Sache etwas entspannter", verriet sie.

Die Netflix-Bekanntheit und der Fluch der Karibik-Darsteller hatten sich 2015 kennengelernt und sind seitdem unzertrennlich. Im Januar 2022 gaben die zwei dann nach sechseinhalb Jahren Beziehung ihre Verlobung in den sozialen Medien bekannt. "Ja zu sagen war die einfachste Entscheidung, die ich je getroffen habe", schrieb Lana zu einer Reihe an romantischen Pärchenfotos, auf denen sie voller Stolz auch einen Blick auf ihren funkelnden Verlobungsring gewährte.

Getty Images Lana Condor und Anthony De La Torre im Juni 2023

Instagram / lanacondor Anthony De La Torre und Lana Condor, August 2023

