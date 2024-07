Schauspielerin Lana Condor trauert um verstorbene Mutter

Lana Condor (27) muss derzeit einen sehr schmerzlichen Verlust verkraften: Wie die Netflix-Bekanntheit nun im Netz bekannt gibt, musste sie sich vor einigen Tagen für immer von ihrer geliebten Mutter verabschieden. In einem Post auf Instagram teilt sie diese traurige Nachricht mit ihrer Community und widmet ihrer verstorbenen Mutter einen emotionalen Brief. "Ich liege hier und denke über alles nach, was ich dir sagen möchte, wie ich die schiere Verwüstung, dich zu verlieren, in Worte fassen kann und wie es mich zerrissen und zerstört zurückgelassen hat", beginnt die To All The Boys I've Loved Before-Darstellerin ihren persönlichen Text unter einem gemeinsamen Foto. Auf dem Bild ist Lana noch ein kleines Kind und wird liebevoll von ihrer Mama an der Hand gehalten.

Dass ihre Mutter nicht mehr da ist, ist für Lana nur schwer zu verkraften. In den rührenden Zeilen betont sie, wie sie sich vorstellt, dass ihre Mama nur schnell etwas einkaufen wollte und jeden Moment zurückkehren könnte. "Ich vermisse dich mit meiner ganzen Seele. Ich habe immer gesagt: 'Ich liebe dich mehr, als du dir jemals vorstellen kannst', und ich hoffe, dass du das jetzt weißt, wo immer du auch bist", schreibt Lana.

In dieser schwierigen Zeit der Trauer findet Lana unter dem Post viel Zuspruch und Mitgefühl von ihren Freunden und auch Fans. Darüber hinaus wird sie wohl am meisten Halt bei ihrem Verlobten Anthony De La Torre (30) finden. Die beiden Schauspieler gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. 2022 stellte Anthony seiner Liebsten die Frage aller Fragen – doch mit der Hochzeit haben es die beiden nicht so eilig, wie Lana im vergangenen Jahr in der Show "Today with Hoda & Jenna" ausplauderte: "Wir haben noch keinen Hochzeitstermin festgelegt."

Instagram / lanacondor Lana Condor als Kind mit ihrer Mutter

Getty Images Anthony De La Torre und Lana Condor im September 2023

