Lana Condor und ihr Verlobter Anthony genießen Venedigurlaub

Lana Condor (26) und ihr Liebster Anthony De La Torre (29) genießen traute Zweisamkeit! Schon seit einigen Jahren gehen die beiden Turteltauben gemeinsam durchs Leben. Im Januar vergangenen Jahres machten dann süße News die Runde: Lana und Anthony haben sich verlobt! Zwischen der Hochzeitsplanung gönnen sich Lana und Anthony nun aber eine kleine Auszeit – und genießen einen romantischen Urlaub in Venedig!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die 26-Jährige nun einige Urlaubsschnappschüsse mit ihren Fans: So essen Lana und Anthony jede Menge Pasta und Pizza und machen einen romantischen Bootsausflug durch die Kanäle von Venedig. Auch Anthony schien die Auszeit mit seiner Verlobten zu genießen: Der 29-Jährige kommentiert den Beitrag prompt mit einem Emoji, der lächelt und Freudentränen in den Augen hat.

Auch wenn Lana und Anthony bereits über einem Jahr verlobt sind, scheinen sie es nicht allzu eilig zu haben. "Wir haben noch keinen Hochzeitstermin festgelegt, weil ich dieses große Ding geplant habe, aber mir klar wurde, dass das so viel Geld kostet!", verriet die To All the Boys I’ve Loved Before-Darstellerin in der Show "Today with Hoda & Jenna". Deshalb überlegte sich Lana etwas Neues: "Also haben wir unser erstes gemeinsames Familienhaus gekauft und werden die Hochzeit im Garten abhalten. Das macht die Sache etwas entspannter."

Getty Images Lana Condor mit ihrem Verlobten Anthony De La Torre im März 2022 in West Hollywood

Instagram / lanacondor Lana Condor, Schauspielerin

Getty Images Anthony De La Torre und Lana Condor im September 2023

