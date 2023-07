Lana Condor verrät erste Details zu ihren Hochzeitsplänen

Schreitet sie bald vor den Traualtar? Lana Condor (26) geht schon seit einigen Jahren gemeinsam mit ihrem Partner Anthony De La Torre (29) durchs Leben. Im Januar vergangenen Jahres machte die To All the Boys I’ve Loved Before-Darstellerin dann süße Neuigkeiten bekannt: Sie haben sich verlobt! Bislang ist es allerdings noch nicht zu einer Hochzeit gekommen. Jetzt verrät Lana aber allmählich ihre Pläne für die Feier!

Die Schauspielerin war zu Gast in der Show "Today with Hoda & Jenna". Dort plaudert Lana aus: "Wir haben noch keinen Hochzeitstermin festgelegt, weil ich dieses große Ding geplant habe, aber mir klar wurde, dass das so viel Geld kostet!" Daher hat die 26-Jährige ihren Plan noch mal verworfen. "Also haben wir unser erstes gemeinsames Familienhaus gekauft und werden die Hochzeit im Garten abhalten. Das macht die Sache etwas entspannter", führt Lana aus.

In der Show "Where Is The Buzz" gab die Netflix-Bekanntheit kürzlich zu, dass sie ihre Verlobung ganz schön lange geheim gehalten hatte. "Ich habe dieses Geheimnis monatelang für mich behalten, bevor ich es jemandem erzählt habe. Auf jeden Fall, bevor ich es der Öffentlichkeit erzählt habe, aber selbst einigen meiner engsten Freunde habe ich es nicht wirklich erzählt", verriet Lana. Sie wollte die Verlobung zuerst für sich behalten, um es mit Anthony als ihre kleine Sache zu feiern und privat zu genießen.

Getty Images Lana Condor und Anthony De La Torre im April 2023

Getty Images Lana Condor auf der Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / anthonydltorre Lana Condor und Anthony De La Torre im September 2021

