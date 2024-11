Lana Condor und ihr Anthony De La Torre haben geheiratet

Die Schauspielerin Lana Condor (27) hat ihren langjährigen Partner Anthony De La Torre (30) geheiratet! Ende Oktober gaben sich die beiden in einer intimen Zeremonie auf dem Gipfel der Malibu Mountains das Jawort. Umgeben von ihren engsten Freunden und Familienmitgliedern feierten sie ihre Liebe an diesem besonderen Ort, der für beide eine tief persönliche Bedeutung hat. An der Location war die To All the Boys I’ve Loved Before-Bekanntheit einst mit ihrer Mutter gewesen, kurz bevor diese verstarb. "Sie hätte nicht gewollt, dass wir unsere Liebe nicht feiern. Wir wollten unbedingt im Serra Retreat heiraten, weil ich dort eine so wichtige Erinnerung an meine Mutter hatte, und ich hatte das Gefühl, dass wir ihre Gegenwart in unserer Hochzeitsnacht spüren würden", erklärt Lana im Interview mit Vogue.

Am Tag nach der Hochzeit war die Party aber noch nicht vorbei. Das Paar lud ihre Freunde zu einem Abschiedsbrunch in ihr Zuhause ein und überraschte alle mit einem besonderen Highlight: Sie ließen sich von einem Tätowierer das Datum ihrer Hochzeit tätowieren – für beide das erste Tattoo. Viele Gäste folgten ihrem Beispiel und ließen sich ebenfalls tätowieren! "Und zu unserer Freude haben sich Leute tätowieren lassen, von denen wir es nie erwartet hätten", witzelt die Netflix-Bekanntheit.

Lana und Anthony hatten sich 2015 auf einer Emmy-Party kennengelernt. Bereits am Tag nach ihrem ersten Treffen gingen sie auf ihr erstes Date, gefolgt von einem zweiten direkt am nächsten Tag, und seitdem sind sie unzertrennlich. Ihre Verlobung fand im Dezember 2021 statt, als das Paar die Weihnachtsferien in Mexiko verbrachte. Obwohl Anthony ursprünglich einen aufwendigen Antrag an einer Klippe mit Musikern und festlichem Essen geplant hatte, machte er Lana schließlich einen romantischen Antrag auf dem Balkon ihres Hotelzimmers, umgeben von hunderten kleinen Kerzen und ihren Lieblingsspeisen. "Es war wirklich der beste Moment meines Lebens", erzählte Lana dem Magazin Vogue.

Getty Images Anthony De La Torre und Lana Condor im September 2023

Instagram / lanacondor Lana Condor und Anthony De La Torre im Oktober 2023

