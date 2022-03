Sie ist megahappy! Lana Condor (24) ist seit sechs Jahren mit ihrem Liebsten Anthony De La Torre (28) zusammen. Im Netz beweisen die To All the Boys I've Loved Before-Darstellerin und ihr Partner regelmäßig, wie glücklich sie miteinander sind. Im Januar verkündete die Schauspielerin dann zuckersüße News: Das Paar hat sich verlobt und möchte bald vor den Traualtar treten. Für Lana fühlt sich das alles aber immer noch wie ein Traum an!

Das verriet sie nun gegenüber People: "Ich wache jeden Morgen auf, sehe meinen Ring und bin so glücklich und dankbar für ihn", schwärmte die Beauty. Doch sie erwische sich ab und zu dabei, das alles noch nicht fassen zu können. "Ich denke manchmal noch: 'Wow, das ist so unwirklich", erklärte die Netflix-Bekanntheit. Die Hochzeitsplanungen seien aber bereits in vollem Gang.

In ihrem Verlobten hat sie augenscheinlich das große Glück gefunden. "Anthony ist mein absolut bester Freund. Er ist mein Lieblingsmensch. Er ist der Kämpfer, der mich in den letzten sechs Jahren, in denen sich meine Welt verändert hat, auf Schritt und Tritt begleitet hat", beteuerte Lana ganz emotional.

