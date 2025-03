Das ist die wichtigste Regel in Lana Condor und Anthonys Ehe

Lana Condor (27) hat bei der 33. jährlichen Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party in West Hollywood ihr Ehegeheimnis verraten. Die To All the Boys I’ve Loved Before-Darstellerin erklärte im Gespräch mit dem Magazin People, dass sie und ihr Ehemann Anthony De La Torre (31) eine Regel hätten, die ihrer Beziehung besonders guttue: "Wir gehen niemals wütend ins Bett, auch wenn das leichter gesagt als getan ist. Letztendlich macht das aber einen riesigen Unterschied."

Obwohl die beiden vieles miteinander teilen, sind sie bei der Filmauswahl scheinbar nicht immer einer Meinung. Lana, die ein Faible für düstere Thriller und Horrorfilme hat, erklärte schmunzelnd: "Er hingegen liebt Paddington den Bären. Da sind wir nicht wirklich auf einer Wellenlänge." Trotz unterschiedlicher Geschmäcker schwärmte die Schauspielerin von ihrer Ehe und bezeichnet das gemeinsame Leben mit ihrem Ehemann als "wunderschön". Mit einem Augenzwinkern erzählte sie bei einem früheren Interview mit People, dass sie sich immer noch daran gewöhne, Anthony als ihren "Ehemann" zu bezeichnen.

Lana und Anthony hatten sich 2015 bei einer Emmys-Afterparty kennengelernt und im Oktober 2024 in einer intimen Zeremonie geheiratet. Die Hochzeit hat einen besonderen Platz in Lanas Herzen. In einem Gespräch mit Vogue im November 2024 beschrieb sie den Moment des Eheversprechens vor Freunden und Familie als "friedlich und tief präsent". Die beiden haben eine solide Grundlage für ihre Ehe geschaffen, die nicht nur durch Liebe, sondern auch durch tiefes Vertrauen und Verständnis getragen wird.

