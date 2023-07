Das liebt Lana Condor an ihrer Rolle in "Ruby taucht ab"!

Zwischen Lana Condor (26) und ihrer Rolle in "Ruby taucht ab" gibt es so einige Parallelen! Seit vergangener Woche läuft der Animationsfilm nun schon auf der großen Leinwand und begeistert Familien auf der ganzen Welt. Die To All the Boys I’ve Loved Before-Darstellerin leiht dabei der Hauptrolle ihre Stimme. Im Promiflash-Interview verrät Lana, wie ähnlich sie und ihre Rolle Ruby sich sind!

"Ich bin eine Schwaflerin und kann dazu tendieren, ziemlich nervös zu sein", plaudert die Schauspielerin im Gespräch mit Promiflash ihre und Rubys Gemeinsamkeiten aus. Zudem liebe sie das Meer und zu schwimmen. Lana ist sich sicher, dass sie mehr Ähnlichkeit zu ihrer Rolle habe, als dass es Gegensätze gebe. Eine Sache gefällt der gebürtigen Vietnamesin aber besonders an ihrem Charakter! "Ich liebe ihre Neugierde und ihren Mut. Auch wenn sie vor etwas Angst hat, tut sie es trotzdem, weil sie weiß, dass sie ihre Liebsten beschützen muss. Wenn das bedeutet, dass sie aus ihrer Komfortzone herauskommen muss, dann tut sie das", erklärt die 26-Jährige.

Es gibt jedoch noch eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Lana und Ruby und die hat mit der Lieblingsszene der Synchronsprecherin zu tun! Dabei handelt es sich um den Moment, in dem die Protagonistin während ihrer ersten Verwandlung mit ihrer Mutter spricht. "Das war wirklich schön, weil ich selbst so viele Niederschläge hatte und die Person, die mir dadurch hilft, meine Mutter ist. Aus diesem Grund hat sich die Szene für mich sehr real angefühlt", erklärt der Netflix-Star.

© 2023 DreamWorks Animation Lana Condor, Synchronsprecherin

Getty Images Lana Condor, Schauspielerin

Getty Images Lana Condor, Jane Fonda und Annie Murphy bei der Premiere von "Ruby taucht ab!

