Fans des Historiendramas aufgepasst! Erst am Freitag lief die zweite Staffel der Erfolgsserie Bridgerton auf Netflix an. Die Fans haben die Fortsetzung des Klassikers lange herbeigesehnt und können sich gleich weiter freuen: Derzeit arbeiten die Schöpfer Shonda Rhimes (52) und Chris Van Dusen an der dritten Staffel und gaben bereits einige Hinweise, worauf sich die Fans in Zukunft freuen können.

In einem Gespräch mit Entertainment Tonight verrieten die ausführenden Produzenten bereits einige Informationen über die kommenden Staffeln. Während sich das nächste Buch der Autorin Julia Quinn, das als Vorlage für die Reihe gilt, auf Benedict Bridgerton und seine Liebesgeschichte konzentriert, deutete Shonda an, dass die Serie einen anderen Weg einschlagen könnte. "Es gibt acht Bridgerton-Geschwister, also planen wir, die romantischen Geschichten der einzelnen Geschwister zu verfolgen", plauderte Shonda aus. "Wir gehen aber nicht unbedingt nach der Reihenfolge."

Chris fügte hinzu: "Ich liebe die Geschichte von Benedict. Ich liebe seine Geschichte und all diese Geschwister aus verschiedenen Gründen. Sie bieten alle etwas Neues." Der Produzent geriet nahezu ins Schwärmen: "Ich glaube, das war für mich der eigentliche Reiz an einem Projekt wie diesem, die Tatsache, dass wir diese abgeschlossenen Liebesgeschichten erzählen und den Fokus von Staffel zu Staffel wechseln können."

Anzeige

Getty Images "Bridgerton"-Schöpferin Shonda Rhimes

Anzeige

Instagram / chrisvandusen Simone Ashley, Chris Van Dusen und Jonathan Bailey

Anzeige

Liam Daniel / Netflix Simone Ashley als Kate Sharma und Jonathan Bailey als Anthony Bridgerton in "Bridgerton"

Anzeige



