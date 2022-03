Bei #CoupleChallenge kommen die Promis immer wieder an ihre Grenzen! Anfang März startete endlich die dritte Staffel der beliebten Reality-TV-Show auf RTL+. Dieses Mal müssen die VIPs im eisigen Lappland ihre Teamfähigkeit beweisen und unter extremen Bedingungen verschiedene Herausforderungen meistern. Doch wie hart waren die Dreharbeiten wirklich? Im Promiflash-Interview sprach die Kandidatin Arielle Rippegather nun ganz offen über ihre Zeit in dem Format...

Im Rahmen der Berliner Fashion Week traf Promiflash die DSDS-Bekanntheit beim "Doing the Lit Social Media Shit"-Event. Dabei erklärte sie, wie heftig die Dreharbeiten zur dritten Staffel teilweise waren. "Jeder Tag war extrem hart", stellte die 31-Jährige klar und fügte hinzu: "Es war kalt, es war stürmisch und vor allem mussten wir auch mit anderen Menschen auf einem Raum leben mit wenig Essen." Außerdem gab es in der Villa keine Uhren – und die Promis hatten dementsprechend bereits nach einigen Tagen überhaupt kein Zeitgefühl mehr.

Kein Wunder, dass die extremen Bedingungen vor Ort bereits zu einigen Diskussionen unter den Kandidaten geführt haben: Immer wieder beschwerten sich die Teilnehmer beispielsweise darüber, dass das Ex on the Beach-Traumpaar Tommy Pedroni und Sandra Soleil (29) das Essen nicht gerecht aufteilt. "Das macht man doch nicht – ganz ehrlich. Man hungert doch zusammen", wetterte der Bauer sucht Frau-Star Patrick Romer (26) in der neuen Folge gegen seine Konkurrenten.

