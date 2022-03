Für diesen Sound haben die The Masked Singer-Zuschauer nicht viel übrig! Bei der Rateshow stehen eigentlich die Promis, die in ihren aufwendigen Kostümen auf der Bühne performen, im Mittelpunkt. Allerdings wurde die gesangliche Darbietung der Teilnehmer am Freitagabend permanent vom Rateteam übertönt: Rea Garvey (48) gab quasi im Minutentakt ein begeistertes "Wohoo" von sich – und ging den Zuschauern damit gehörig auf die Nerven!

Auf Twitter hagelte es Kritik für die wiederholten emotionalen Ausrufe des Reamonn-Frontmanns. "Rea, dein Gejohle nervt! Immer noch! Bitte lass es, in dein Mikrofon am Kragen reinzujohlen!", wetterte ein User und stand mit dieser Beschwerde keineswegs alleine da. "Kann mal jemand Rea dieses 'Wohoo' austreiben?", flehte ein anderer. Manch einer wusste sich aber auch zu helfen und nutzte die Jubelrufe des Iren für sein Entertainment: "Trinkspiel: Jedes Mal, wenn Rea 'Wooooh!' brüllt."

Über ein besonders lautes "Wohoo" durfte sich am Freitagabend das Zebra freuen. Nach der Performance zum Song "I Am Woman" von Emmy Meli hielt den Musiker nichts mehr in seinem Stuhl. Das Kostüm weiß den "Supergirl"-Interpreten ohnehin zu begeistern, weil es eine trotzige Ausstrahlung hat.

ProSieben/Willi Weber Rea Garvey im Finale von "The Masked Singer"

ProSieben/ Willi Weber Rea Garvey bei "The Masked Singer"

ProSieben / Julia Feldhagen Das "The Masked Singer"-Zebra

