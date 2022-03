Performt Anke Engelke (56) schon seit zwei Wochen in der neuen The Masked Singer-Staffel? Schon zum Auftakt der neuen Runde beeindruckte das Zebra mit seiner Performance zu Keshas (35) Hit "TikTok". Als Nächstes gab der Promi unter dem tierischen Kostüm "I am Woman" von Emmy Melli zum Besten. Als Top-Tipp wird bereits Anke Engelke gehandelt. Promiflash fasst für euch zusammen, was für die Komikerin hinter der Zebra-Maske spricht!

Zum einen ist die Stimme wohl der deutlichste Hinweis, der die 56-Jährige enttarnen könnte. Schon bei ihrem großen Auftritt bei Joko Winterscheidts (43) Quizsendung Wer stiehlt mir die Show? hatte die Comedienne ihr Gesangstalent unter Beweis gestellt. Die Ähnlichkeit zur Stimme des Zebras ist enorm auffällig. Außerdem sprechen auch die eingeblendeten Buchstaben LOL für die Moderatorin. Bisher war sie in allen Staffeln des Formats LOL: Last One Laughing zu sehen.

Dass das Zebra im Indizien-Clip auf einem Abenteuerspielplatz zu sehen ist, spricht für einen Promi, der aus dem Bereich Unterhaltung stammt. Zudem sind die Anspielungen auf Pippi Langstrumpf auffällig – und auch dazu hat Anke eine Verbindung. In die Rolle der Astrid-Lindgren-Figur schlüpfte die Entertainerin in ihrer Sketch-Show "Ladykracher" ebenfalls.

Im Netz ist man sich bereits einig, was die Identität des Zebras angeht. "Stimmfarbe passt. Sie spricht Deutsch, Englisch und Französisch", fasste ein Twitter-User zusammen. Auf Instagram ist diese Tendenz ebenfalls ersichtlich. "Ich hab Anke Engelke rausgehört", ist sich ein Fan sicher. Andere bedankten sich bereits bei der Schauspielerin für den Auftritt. Was denkt ihr: Steckt Anke im Zebra-Kostüm?

ProSieben / Julia Feldhagen Das "The Masked Singer"-Zebra

Amazon/ Frank Zauritz Michael Bully Herbig mit dem Cast der dritten "LOL: Last One Laughing"-Staffel

Getty Images Anke Engelke bei der Berlinale, Februar 2018

Getty Images Anke Engelke, Komikerin

