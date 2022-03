Was sind seine Pläne? Falko Ochsenknechts (37) Fans müssen zurzeit ganz stark sein: Denn der Berlin - Tag & Nacht-Star war in dieser Woche zum letzten Mal in der beliebten Daily zu sehen. In die Rolle des Ole schlüpfte Falko bereits 2011 zum ersten Mal – jetzt müssen die Zuschauer erst einmal auf seine verplante Art verzichten. Doch wie geht es nun für den Darsteller weiter? Promiflash verriet Falko, was er als Nächstes vor hat.

Er habe zwei Standbeine, auf die er sich nun konzentrieren wolle, erzählte Falko im Gespräch mit Promiflash: "Ich streame im Internet, das möchte ich weiterhin beibehalten. Auch Musik möchte ich weitermachen." Vor allem auf TikTok möchte er künftig aktiver werden: "Was genau ich dort machen werde, weiß ich noch nicht genau. Aber ich habe jetzt ja erst mal genug Zeit, mir darüber Gedanken zu machen."

Dass er irgendwann wieder für "Berlin - Tag & Nacht" vor der Kamera steht, schloss Falko nicht ganz aus – immerhin ist seine Rolle Ole bloß nach Mallorca gezogen: "Wir sind so verblieben, dass man mir gesagt hat: Wenn ich wieder möchte, soll ich mich melden. Es muss aber natürlich in die Story passen." Ganz müssen seine Fans die Hoffnung also noch nicht aufgeben.

RTLZWEI Falko Ochsenknecht und Lutz Schweigel, BTN-Stars

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht im August 2020

Instagram / falkoochsenknecht_offiziell Falko Ochsenknecht, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

