Louise Thompson (32) genießt die Zeit mit ihren Liebsten. Die "Made in Chelsea"-Bekanntheit hat eine traumatische Erfahrung hinter sich: Bei der Geburt ihres Sohnes Leo wäre sie um ein Haar gestorben. Seitdem leidet die Beauty an Panikattacken und hat vor Kurzem sogar erzählt, dass sie womöglich an Leukämie erkrankt sein könnte. Trotzdem gibt sich Louise stark und freut sich über die kleinen Dinge des Lebens. An ihrem Geburtstag posierte sie jetzt lächelnd mit ihrem Bruder.

Sam Thompson teilte auf Instagram ein Foto mit seiner Schwester, auf dem er sie innig umarmt. Sowohl der Brite als auch sein Familienmitglied strahlen in die Kamera und scheinen sich zu freuen, diesen Tag miteinander verbringen zu können. Für Sam ist klar: Dass Louise überhaupt neben ihm steht, ist etwas ganz Besonderes. Deswegen ist er dankbar. "Vor nicht allzu langer Zeit, dachten wir, dieser Tag würde nicht kommen", schrieb er und fügte hinzu: "Aber jetzt sind wir hier. Ich bin dankbar für jede Minute, in der ich dir hier auf Erden auf die Nerven gehen kann."

Auch die Fans bewundern die 32-Jährige für ihre Stärke. "Du hast eine starke, wundervolle Schwester", schrieb jemand unter Sams Post und freute sich ganz besonders, dass die Geschwister zusammenhalten. Louise und ihr Bruder wohnen in London sogar in direkter Nachbarschaft.

Louise Thompson und ihr Sohn im März 2022

Sam Thompson

Louise Thompson, Influencerin

