Samie Elishi spricht erstmals über Romanze mit Sam Thompson

Samie Elishi und Sam Thompson (32) sorgen aktuell für großes Aufsehen in der britischen Promiwelt. Nachdem sie vergangene Woche beim Geburtstag von Olivia Attwood (34) in London innig knutschend vor den Kameras erwischt wurden, ist ihre Beziehung offiziell. Jetzt bezieht Samie erstmals Stellung zu ihrer neuen Liebe und gibt Einblick in die noch junge Romanze mit dem Realitystar, der vor allem durch "Made in Chelsea" und seine Teilnahme an "I'm A Celeb" bekannt ist. Im Podcast "Chloe Mediumship" verriet Samie, dass sie in früheren Partnerschaften oft ein schlechtes Bauchgefühl hatte, dies aber derzeit bei Sam vollkommen anders sei: "Es gibt bisher keine negativen Anzeichen, alles ist positiv. Es ist noch früh, aber ich bin guter Dinge."

Die beiden setzen bewusst auf eine langsame Annäherung und genießen die frische Beziehung, ohne Druck von außen. Sam erzählte in seinem Podcast "Staying Relevant" zudem, wie nervös er vor seinem ersten Date mit Samie gewesen sei und wie ihm sein Freund Pete Wicks (36) währenddessen mit Zuspruch und Ratschlägen zur Seite stand. "Ich habe mich sogar gefragt, ob ich bei ihrer Ankunft lieber draußen warten oder schon drinnen sein soll", schilderte Sam seine Aufregung und fügte an, dass Pete ihn mit einer echten Schritt-für-Schritt-Anleitung unterstützt habe.

Schon seit Wochen wurde in den sozialen Medien wild spekuliert, ob zwischen der ehemaligen Love Island-Kandidatin und Sam mehr läuft. Bereits am Osterwochenende wurden die beiden bei einem gemeinsamen Ausflug auf den Fine Food Market an der King's Road gesichtet. Ein Insider verriet damals gegenüber MailOnline: "Es mag noch früh sein, aber sie mögen sich wirklich sehr." Dass die Turteltauben ihr neues Liebesglück nicht mehr verstecken wollten, zeigte sich laut der Quelle auch daran, dass der 32-Jährige seine neue Flamme bereits zu dem Zeitpunkt seinem engeren Umfeld in Chelsea vorgestellt hatte.

Getty Images Sam Thompson und Pete Wicks, September 2024

Getty Images Samie Elishi, Mai 2023

