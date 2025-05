Nach ADHS-Diagnose: Sam Thompson leidet auch an Autismus

Sam Thompson (32), bekannt aus der Reality-Serie "Made in Chelsea", hat auf Instagram seine neue Diagnose bekannt gegeben: Der Brite teilt mit, dass er Autismus hat. Bereits vor zwei Jahren hatte der Fernsehstar erfahren, dass bei ihm ADHS diagnostiziert wurde. Mit einem humorvollen Video, das über 77.000 Likes erhielt, machte Sam die Neuigkeit publik. In dem Clip nimmt er mit sich selbst als Charakteren – einer für ihn, einer für seine ADHS-Diagnose – das Thema augenzwinkernd auf die Schippe und enthüllt schließlich in einem Dinosaurierkostüm: "Ich wusste, dass mehr hinter der Geschichte steckte."

Sams Offenheit löste eine Welle von Unterstützung bei seinen Fans aus. Viele lobten seinen Mut und seine Art, das Thema mit Humor anzugehen. "Das ist deine Superkraft", kommentierte ein Fan, während andere betonten, wie sehr Sams Engagement die Wahrnehmung neurodiverser Menschen ändern könnte. Seit seiner ADHS-Diagnose ist Sam ein offizieller Botschafter von ADHD UK [Anm. d. Red.: gemeinnützige Organisation in Großbritannien] und setzt sich aktiv dafür ein, Vorurteile abzubauen. Sein Einsatz richtet sich vor allem an junge Menschen. "Es gibt echte Herausforderungen, aber mit der richtigen Unterstützung können wir unsere Träume verwirklichen", sagte er in einem früheren Statement, wie Daily Mail berichtet.

Privat scheint es für Sam ebenfalls Veränderungen gegeben zu haben. Nachdem er Ende letzten Jahres seine langjährige Beziehung zu Zara McDermott (28) beendet hatte, sorgt er seit Kurzem mit seiner neuen Partnerin, der Love Island-Teilnehmerin Samie Elishi, für Schlagzeilen. Die beiden zeigen sich immer wieder innig, zuletzt bei einer Party in London. Samie äußerte sich optimistisch über ihre junge Beziehung und schwärmte, dass sie sich bei Sam bisher sehr wohlfühle.

Sam Thompson beim Sport 2025

Samie Elishi, Mai 2023

