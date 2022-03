Wer wird sein Herz am Ende gewinnen? Die diesjährige Staffel vom Bachelor neigt sich dem Ende zu und Dominik Stuckmann (30) muss sich zwischen zwei Damen entscheiden: Jana-Maria Herz (30) und Anna Rossow (33) kamen dem Junggesellen schon ziemlich nahe und lernten ihn intensiv kennen. Nun steht das Finale der Kuppelshow kurz bevor und der Bachelor muss die letzte Rose vergeben: Für wen wird sich Dominik am Ende entscheiden?

Mit Jana-Maria lief es von Anfang an ziemlich gut. Direkt in der ersten Nacht der Rosen harmonierte es zwischen den beiden Wahlspaniern und Dominik wählte sie für sein erstes Einzeldate. Danach ging es für die zwei stetig bergauf und sie kamen sich immer näher. In der letzten Folge gab die 30-Jährige sogar zu, Gefühle entwickelt zu haben! Auch Dominik fühlte ähnlich: "Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mich in Jana-Maria jetzt auch verknallt habe."

Aber nicht nur Jana-Maria steht ganz hoch im Kurs. Auch Anna konnte den Rosenkavalier bislang von sich überzeugen. Obwohl sie vom Gemüt her eher ruhiger ist, fasziniert sie Dominik mit ihrer Art. Beim Dreamdate gestand er ihr sogar, dass sie in ihm ziemlich viel auslöst: "Du bist wirklich die Einzige, [...] die es schafft, mein Herz höherschlagen zu lassen." Beide Damen stehen also hoch im Kurs. Doch wer passt am besten zum Bachelor? Stimmt ab!

