Jana-Maria Herz (30) ist komplett ehrlich! Sie ist eine von drei verbliebenden Kandidatinnen beim Bachelor und kämpft neben Nele Wüstenberg (28) und Anna Rossow (33) um das Herz von Dominik Stuckmann (30). Gegen Ende der Staffel genoss der Rosenkavalier mit jeder Dame ein Dreamdate – und vor allem Jana-Maria packte dabei komplett über ihre Gefühlslage aus: Sie gesteht sogar, sich verliebt zu haben!

In der aktuellen Folge verbrachten Dominik und sie romantische Zeit zu zweit: Zuerst machten sie einen kleinen Rundflug und ließen danach den Abend an einem atemberaubenden Ort ausklingen. Diese Gelegenheit nutzte die Wahlspanierin aus und gestand ihm ihre Gefühle! "Ich bin schon ein bisschen verliebt", verriet sie Dominik im Whirlpool. Dieser war davon sichtlich geschmeichelt! "Sie gibt mir ein richtig gutes Gefühl. Sie offenbart sich so krass mir gegenüber", schwärmte er später im Einzelinterview.

Das Dreamdate war damit allerdings noch nicht vorbei – Jana-Maria blieb noch über Nacht in der Villa des Bachelors. Nach einem gemeinsamen Frühstück verabschiedeten sie sich jedoch und Dominik zog sich für seine Entscheidung zurück. Aber offenbar ist die 30-Jährige nicht die Einzige, die Schmetterlinge im Bauch hat! "Das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mich in Jana-Maria jetzt auch verknallt habe", gab Dominik später ebenfalls zu.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz in der neunten Bachelor-Folge

Anzeige

RTL Jana-Maria Herz, Bachelor-Teilnehmerin 2022

Anzeige

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz bei ihrem Dreamdate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de