Dieser Abend bot einige Hingucker! Vergangene Nacht fand zum 94. Mal die Verleihung der berühmten Oscars statt. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences ehrte die besten Leistungen innerhalb der Filmindustrie rund um den Globus und bot ein beeindruckendes Staraufgebot. Auf dem roten Teppich tummelten sich die Promis und präsentierten ihre luxuriösen Roben und coolen Styles. Nicht wenige waren dabei zu zweit unterwegs: Das waren die schönsten Pärchen auf dem roten Teppich bei der Oscar-Verleihung!

Alle Blicke auf sich zogen vermutlich vor allem Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46). Die zwei verlobten sich vergangenen Herbst und turtelten auf dem roten Teppich, was das Zeug hält. Der Schlagzeuger legte aber nicht nur dort einen lässigen Auftritt hin – später performte er noch auf der Bühne. Das Schauspielerpärchen Mila Kunis (38) und Ashton Kutcher (44) beeindruckte in einem eleganten Look: Die "Freunde mit gewissen Vorzügen"-Darstellerin trug ein fließendes violettes Kleid, während ihr Mann in einem klassischen Smoking posierte. Penelope Cruz (47) und ihr Mann Javier Bardem (53) wählten einen dunklen Look und zeigten sich beide in schwarzer Abendgarderobe. Dabei wich der Schauspieler der gebürtigen Spanierin nicht von der Seite und hielt die ganze Zeit ihre Hand!

Auch Will Smith (53) glänzte mit seiner Frau Jada Pinkett-Smith (50) auf dem roten Teppich – später am Abend sorgte der Schauspieler jedoch für Negativschlagzeilen, da er Chris Rock (57) auf der Bühne eine Ohrfeige verpasste. Für Kristen Stewart (31) war dieser Abend auf jeden Fall besonders: Sie wurde das erste Mal für einen Oscar nominiert und zeigte sich auch das erste Mal mit ihrer Verlobten Dylan Meyer auf dem roten Teppich. Auch weitere Promis zeigten sich mit ihren Liebsten – wie unter anderem Benedict Cumberbatch (45) oder auch Nicole Kidman (54).

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

Getty Images Ashton Kutcher und Mila Kunis bei der Oscar-Verleihung 2022

Getty Images Penelope Cruz und Javier Bardem bei der Oscar-Verleihung 2022

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett Smith bei den Oscars 2022

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart im März 2022 in Hollywood

Getty Images Jesse Plemons und Kirsten Dunst bei den Oscars 2022

Getty Images Serena Williams und Alexis Ohanian auf der Oscar-Verleihung 2022

Getty Images Benedict Cumberbatch und Sophie Hunter bei der Oscar-Verleihung 2022

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner bei der Oscar-Verleihung 2022

Getty Images Gian Luca Passi de Preposulo und Jessica Chastain bei der Oscar-Verleihung 2022

