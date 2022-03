Kristen Stewart (31) kann an diesem besonderen Abend auf die Unterstützung ihrer Verlobten Dylan Meyer zählen! Für die Schauspielerin muss die diesjährige Verleihung der Academy Awards extrem aufregend sein: Die Beauty ist als in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" in dem Film Spencer nominiert. Es ist das erste Mal, dass die Blondine für den begehrten Filmpreis nominiert ist. Aber auch anderweitig ist der Abend eine Premiere: Kristen feiert ihren ersten großen Auftritt mit ihrer Partnerin Dylan!

Das Paar legte auf dem roten Teppich einen formvollendeten Auftritt hin und strahlte für die Fotografen. Die zwei Turteltauben posierten in einem coolen Partnerlook: Beide trugen eine halb offene weiße Bluse unter einem Jacket. Dazu kombinierten die Blondinen beide Hosen – Dylan trug eine lange Schlaghose, Kristen setzte ihre langen Beine in einer ultraknappen Hotpants in Szene.

Im Winter 2021 hatten die beiden bekannt gegeben, dass sie einander heiraten möchten. Dylan hatte ihrer Kristen den Antrag gemacht, wie die Twilight-Bekanntheit damals in der Radioshow "The Howard Stern Show" verriet: "Ich wollte den Antrag unbedingt. Ich habe wirklich sehr deutlich gemacht, was ich will und sie hat es geschafft. Wir heiraten, es passiert wirklich."

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart im März 2022 in Hollywood

Getty Images Kristen Stewart, Schauspielerin

Getty Images Dylan Meyer und Kristen Stewart bei der 94. Oscar-Verleihung

