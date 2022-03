Travis Barker (46) und Kourtney Kardashian (42) sorgen auf der diesjährigen Oscar-Verleihung für einen süßen Pärchenmoment! Zum 94. Mal werden die Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood verliehen. An dem Spektakel der Extraklasse nehmen natürlich zahlreiche namhafte Stars und Sternchen teil. Auch Kourtney und Travis verfolgten die Preisverleihung aus nächster Nähe – und zogen auf dem Event alle Blicke auf sich!

Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Musiker erschienen gemeinsam auf dem roten Teppich und posierten total verliebt für die Fotografen: Händchenhaltend strahlten die zwei Turteltauben um die Wette und gaben sich zwischendurch sogar einen leidenschaftlichen Kuss. Der Schlagzeuger erschien in einem schwarzen Anzug – auch seine Verlobte strahlte in einer eleganten schwarzen Robe.

Fans feierten den gemeinsamen Auftritt der beiden größtenteils. "Aw, Kourtney und Travis sehen so süß zusammen aus, ich bin begeistert von den beiden", schrieb beispielsweise eine Twitter-Userin. Einige Zuschauer zweifelten jedoch auch die Daseinsberechtigung der Brünetten auf der Preisverleihung an: "Warum zur Hölle ist Kourtney Kardashian bitte bei den Oscars?"

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im März 2022 in Hollywood

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

