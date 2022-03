The Kid Laroi (18) hat offenbar die Frau fürs Leben gefunden! Mit seiner musikalischen Zusammenarbeit mit Musikgrößen wie Miley Cyrus (29) und Justin Bieber (28) machte sich der Rapper bereits in jungen Jahren einen Namen. Und auch in Sachen Liebe könnte es bei dem Künstler kaum besser laufen: Im Juli 2020 stellte er erstmals öffentlich seine Freundin Katarina Deme vor. Das Paar ist sogar so verliebt, dass es sogar schon plant, vor den Traualtar zu treten!

"Wir nehmen das Leben einfach so, wie es läuft", erklärte Charlton Kenneth Jeffrey Howard, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, gegenüber Vogue. Für das Modemagazin posierten er und seine Liebste sogar gemeinsam auf dem Titelblatt. Alles dem Zufall überlassen möchte der 18-Jährige dann aber doch nicht. "Natürlich würde ich gerne eines Tages Kat heiraten", schwärmte der Wuschelkopf von seiner besseren Hälfte. Wer weiß, vielleicht passiert das ja schon in ein paar Jahren.

Doch wie haben sich Charlton und seine Kat überhaupt kennengelernt? Über einen gemeinsamen Freund. "Zu der Zeit, als ich sie traf, habe ich gerade das ganze 'F*ck Love'-Projekt herausgebracht und war absolut nicht in der Stimmung für Liebe", erinnerte sich der Sänger zurück. Doch manchmal seien die Dinge eben nicht planbar.

