Gesichtet: Tate McRae und The Kid Laroi knutschen auf Party

Tate McRae (21) und ihr Freund The Kid Laroi (21) könnten aktuell wohl kaum glücklicher miteinander sein. Die Sängerin und der Rapper machten vor wenigen Monaten ihre Liebe offiziell und zeigen diese hin und wieder auch öffentlich. Erst am Freitag sah man das Pärchen erneut zusammen auf Brooklyn Beckhams (25) Launchparty seiner Marke Cloud 23 in Los Angeles. Die beiden konnten dort kaum die Finger voneinander lassen! Auf neuen Schnappschüssen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, sind sie eng umeinander geschlungen zu sehen. Eine Aufnahme zeigt die Verliebten sogar wild miteinander knutschend.

Die Turteltauben besuchen jedoch nicht nur berauschende Partys gerne gemeinsam, sondern genießen ab und zu auch etwas abgeschiedener die Zeit zu zweit – bevorzugt in paradiesischer Kulisse! So verbrachten die Stars zuletzt einen romantischen Urlaub auf der traumhaften Südpazifik-Insel Bora Bora. Ihre Fans ließen sie mit einigen Fotos auf Instagram an dem Luxustrip teilhaben, bei dem sie unter anderem Jetski fuhren und Wale beobachteten.

Offiziell ein Paar sind die beiden Künstler seit Juli dieses Jahres. Sie bestätigten ihre von Fans bereits lange vermutete Beziehung persönlich im Netz. Am 21. Geburtstag von Tate schrieb der Australier auf Instagram zu einem Kussfoto der zwei: "Alles Gute zum 21. Geburtstag. Du machst mich besser! Ich liebe dich." Schon im Januar sah man das Pärchen zusammen beim Tanzen im sonnigen Mexiko und auch in Beverly Hills wurden sie kurz darauf bereits Hand in Hand erwischt.

Anzeige Anzeige

Instagram / thekidlaroi The Kid Laroi und Tate McRae im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / thekidlaroi The Kid Laroi und Tate McRae, Sänger

Anzeige Anzeige