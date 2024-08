So luxuriös feierte The Kid Laroi seinen 21. Geburtstag

Diesen Tag erlebt The Kid Laroi (21) nur einmal! Am Wochenende wurde der "Without You"-Interpret 21 Jahre alt und feierte seinen Geburtstag mit einer Party in Las Vegas. Wie man auf Bildern sieht, die Us Weekly vorliegen, gab es für den Grammy-Kandidaten eine auf ihn zugeschnittene Feier in einem Nachtclub – er bekam unter anderem eine personalisierte Torte, ein Ständchen von den Besuchern und seine Lieblingsgetränke serviert. Die Örtlichkeit war mit riesigen Bildern von ihm als Kind ausgestattet und auf den Leinwänden befand sich die Geburtstagsnachricht "Alles Gute zum Geburtstag, The Kid Laroi!"

Für musikalische Unterhaltung war natürlich auch gesorgt. Der DJ des Clubs, Gryffin, spielte einige seiner Hits, darunter "Girls" und "Stay". Und The Kid Laroi, der gebürtig Charlton Kenneth Jeffrey Howard heißt, überraschte die Anwesenden mit einer neuen Hörprobe! Er gesellte sich mit ans DJ-Pult und performte einen Teil seines unveröffentlichten Songs "Aperol Spritz". Am Ende erklärte er, dass er das Lied nach seinem "Lieblingsgetränk" benannt habe. Der Musiker bedankte sich bei seinem Publikum und betonte, wie sehr er sich freue, endlich 21 Jahre alt zu sein

The Kid Laroi hatte im vergangenen Monat bekannt gegeben, dass er mit der Sängerin Tate McRae (21) zusammen ist – und das an ihrem 21. Geburtstag! Mit einem süßen Kussfoto, das er im Netz teilte, bestätigte er die monatelangen Gerüchte. Die "Greedy"-Interpretin gratulierte ihrem Freund in ihrer Instagram-Story und schwärmte: "Geburtstagsjunge! Ich liebe dich so sehr. Ich bin so froh, dass es dich gibt!"

The Kid Laroi im April 2023

The Kid Laroi und Tate McRae

